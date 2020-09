Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.229), 9 i morti. Oltre 80.000 i tamponi, nessuna regione a zero casi (Di martedì 15 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 15 settembre 2020. Sono 1.229 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, 221 in più rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.008. Sono 9 le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 settembre 2020), ildi oggi 15 settembre 2020. Sono 1.229 i nuovida coronavirus in, 221 in più rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.008. Sono 9 le...

msgelmini : Auguri al Presidente @berlusconi, grande combattente che mentre ha continuato a lavorare per il Paese e per… - nzingaretti : Al di là dei 100 miliardi stanziati per il covid, il beneficio più grande prodotto dal Governo è aver legato il fut… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 13 settembre: - Giulio29375125 : RT @CesareSacchetti: Bassetti:'no vax in Italia troppo forti e sostenuti da troppi partiti.' Sarebbe interessante capire su quale pianeta v… - Italia_Notizie : “Il Covid può causare danni a lungo termine su polmoni, cuore, cervello”: l’articolo di Nature -