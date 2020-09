Covid in Italia: sale il numero dei contagiati ma raddoppiano i tamponi (Di martedì 15 settembre 2020) 🔴 #Coronavirus, 15/09/20• Attualmente positivi: 39.712• Deceduti: 35.633 (+9, +0,03%)• Dimessi/Guariti: 214.645 (+695, +0,32%)• Ricoverati: 2.423 (+104)• di cui in Terapia Intensiva: 201 (+4)• tamponi: 9.943.944 (+80.517)Totale casi: 289.990 (+1.229, +0,43%)— YouTrend (@you trend) September 15, 2020sale il numero dei nuovi positivi da coronavirus, ma raddoppiano i tamponi effettuati. I 1.229 contagiati nelle ultime ventiquattro ore sono 221 in più rispetto a ieri, infatti, vanno letti anche in base al numero dei tamoni: 80.517 contro 45.309 di ieri. Scende il numero delle vittime, con 9 morti contro i 14 di lunedì.I numeri totali salgono così a 289.990 e i morti a 35.633. Tutte le regioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) 🔴 #Coronavirus, 15/09/20• Attualmente positivi: 39.712• Deceduti: 35.633 (+9, +0,03%)• Dimessi/Guariti: 214.645 (+695, +0,32%)• Ricoverati: 2.423 (+104)• di cui in Terapia Intensiva: 201 (+4)•: 9.943.944 (+80.517)Totale casi: 289.990 (+1.229, +0,43%)— YouTrend (@you trend) September 15, 2020ildei nuovi positivi da coronavirus, maeffettuati. I 1.229nelle ultime ventiquattro ore sono 221 in più rispetto a ieri, infatti, vanno letti anche in base aldei tamoni: 80.517 contro 45.309 di ieri. Scende ildelle vittime, con 9 morti contro i 14 di lunedì.I numeri totali salgono così a 289.990 e i morti a 35.633. Tutte le regioni ...

msgelmini : Auguri al Presidente @berlusconi, grande combattente che mentre ha continuato a lavorare per il Paese e per… - nzingaretti : Al di là dei 100 miliardi stanziati per il covid, il beneficio più grande prodotto dal Governo è aver legato il fut… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 13 settembre: - wam_the : Covid Italia: contagi in aumento. I positivi regione per regione - katak1979 : @flayawa @Rosskitty77 la scuola in Italia è messa male non solo in questo anno covid. sono anni di tagli. basti pen… -