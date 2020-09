Covid, il governo impugna l'ordinanza sui test obbligatori in Sardegna (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo ha impugnato l'ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri 14 settembre, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all'imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Lo apprende l'Ansa da fonti del Pd (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La ragione fondamentale del ricorso depositato al Tar della Sardegna è il presunto mancato rispetto dell'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone. Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 settembre 2020) Ilhato l'della Regione, in vigore da ieri 14 settembre, che prevedeper i passeggeri in entrata che non si siano presentati all'imbarco con una certificazione di negatività al-19. Lo apprende l'Ansa da fonti del Pd (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La ragione fondamentale del ricorso depositato al Tar dellaè il presunto mancato rispetto dell'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone.

