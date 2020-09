Covid, De Luca: “Facciamo di tutto per aprire le scuole il 24, c’è un motivo” (Di martedì 15 settembre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato perchè la regione apre le scuole con dieci giorni di ritardo rispetto alla data nazionale Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato ai microfoni perchè le scuole nella regione da lui governata aprono il 24 e non il 14 di settembre: “Questi dieci giorni … L'articolo Covid, De Luca: “Facciamo di tutto per aprire le scuole il 24, c’è un motivo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo Deha spiegato perchè la regione apre lecon dieci giorni di ritardo rispetto alla data nazionale Il governatore della Campania Vincenzo Deha spiegato ai microfoni perchè lenella regione da lui governata aprono il 24 e non il 14 di settembre: “Questi dieci giorni … L'articolo, De: “Facciamo diperleil 24, c’è un motivo” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca Agnese Borrelli con De Luca: scuola, violenza giovanile e Covid i primi tre problemi da affrontare Il Gazzettino Vesuviano SAN MARINO. Gentilmente, il Governo batta un colpo

Nel week end che celebra la collaborazione fra la Repubblica di San Marino e i territori limitrofi, è diventato legge l’emendamento che parrebbe – a detta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ...

Castellammare - Scuola, la ripresa fissata per il 1 di ottobre

Le scuole a Castellammare di Stabia inizieranno giovedì 1 ottobre. E’ quanto hanno concordato oggi a Palazzo Farnese il sindaco, la giunta ed i dirigenti scolastici. Una scelta presa dopo aver analizz ...

Da small a smart, Guardia Sanframondi pioniera del south-working

Benevento, 15 set. (Labitalia) – Il rilancio del Sud e delle aree interne passa dal lavoro agile e dal ‘south-working’ per migliorare la coesione sociale ed economica, riducendo il divario territorial ...

