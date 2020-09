Covid, “crescono ricoveri in terapie intensive” (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – “Stiamo registrando un incremento dei ricoveri, anche di quelli in terapia intensiva. Un fenomeno tollerabile dalle strutture sanitarie, che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo visto a marzo, ma che non deve essere sottovalutato. Al momento sono circa 25 i pazienti nelle terapie intensive in tutta la regione Lazio, 6 dei quali da noi, 3 a Tor Vergata, 10 all’Umberto I” e 8 ieri allo Spallanzani. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus, che spiega come il disallineamento con i dati quotidiani forniti dalla Regione Lazio – ieri fermi a 17 ricoveri in terapia ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – “Stiamo registrando un incremento dei, anche di quelli in terapia intensiva. Un fenomeno tollerabile dalle strutture sanitarie, che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo visto a marzo, ma che non deve essere sottovalutato. Al momento sono circa 25 i pazienti nelleintensive in tutta la regione Lazio, 6 dei quali da noi, 3 a Tor Vergata, 10 all’Umberto I” e 8 ieri allo Spallanzani. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus, che spiega come il disallineamento con i dati quotidiani forniti dalla Regione Lazio – ieri fermi a 17in terapia ...

