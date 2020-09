Covid-19 nel Sannio: quattro nuovi positivi, buone notizie dai guariti (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cresce il numero dei positivi al Covid-19 nel Sannio, secondo i dati riportati nel bollettino dell’Asl di Benevento, i positivi accertati ad oggi sono 64 persone, 25 guariti ed un decesso. Delle 64 persone ancora positive al Covid-19, quattro sono ricoverate nel nosocomio sannita, una ricoverata fuori provincia e 59 persone a domicilio. Nuove positività riscontrate solo in Provincia: Dugenta (1), Fragneto L’Abate (1), San Bartolomeo in Galdo (1) e Torrecuso (1). A risultare clinicamente guarite sono quattro persone: Benevento (1), Telese Terme (1), San Lorenzo Maggiore (1) e Sant’Agata de’ Goti (1). Di seguito la tabella riassuntiva ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cresce il numero deial-19 nel, secondo i dati riportati nel bollettino dell’Asl di Benevento, iaccertati ad oggi sono 64 persone, 25ed un decesso. Delle 64 persone ancora positive al-19,sono ricoverate nel nosocomio sannita, una ricoverata fuori provincia e 59 persone a domicilio. Nuovetà riscontrate solo in Provincia: Dugenta (1), Fragneto L’Abate (1), San Bartolomeo in Galdo (1) e Torrecuso (1). A risultare clinicamente guarite sonopersone: Benevento (1), Telese Terme (1), San Lorenzo Maggiore (1) e Sant’Agata de’ Goti (1). Di seguito la tabella riassuntiva ...

bambinogesu : #Covid19: rientro a scuola in sicurezza. I consigli degli esperti per non trasmettere ansia e preoccupazioni a bamb… - ispionline : Il #15settembre è la Giornata Internazionale della #Democrazia. Nel mondo ci sono ancora tanti regimi ibridi o au… - ZZiliani : Dal che si deduce (essendo anche il Real uscito presto dalla Champions) che il Covid italiano che così drammaticame… - giusedellosso : @marcolillo La domanda è sempre la stessa: dal Covid si può guarire rapidamente solo se si è ricchi e famosi? E Se… - Acidelius : Traduzione: Il vaccino per il Covid è, in sostanza, inutile. Ma nel contempo, CEO e squali della finanza di ogni ti… -