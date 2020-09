Covid-19, da Marzo è ancora malato: nuova sindrome in arrivo? (Di martedì 15 settembre 2020) E’ incredbile ma vero, un ragazzo di 27 anni, Charlie Russel racconta di avere ancora sintomi atroci dalla contrazione del Covid-19, dallo scorso Marzo Charlie Russel è uno dei casi di rara sanità, che al giorno d’oggi stanno venendo fuori e fanno più paura di una normale contrazione da Covid-19, che va via presto. Il … L'articolo Covid-19, da Marzo è ancora malato: nuova sindrome in arrivo? proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) E’ incredbile ma vero, un ragazzo di 27 anni, Charlie Russel racconta di averesintomi atroci dalla contrazione del-19, dallo scorsoCharlie Russel è uno dei casi di rara sanità, che al giorno d’oggi stanno venendo fuori e fanno più paura di una normale contrazione da-19, che va via presto. Il … L'articolo-19, dain? proviene da YesLife.it.

HuffPostItalia : 'Ho 27 anni, mi sono ammalato a marzo: dopo 6 mesi sto ancora male per la sindrome post-Covid' - repubblica : L'associazione anestesisti: 'I casi di Covid gravi come a marzo, il virus non è meno aggressivo' [aggiornamento del… - VittorioSgarbi : @stanzaselvaggia Avrebbero ricoverato anche te in terapia intensiva, in marzo. Ma il Covid non ti ha voluto.… - MAlborali : RT @Vickiegogreen: @CesareCamboni #COVID UN ESPERIMENTO SOCIALE A DANNO DELL'UMANITÀ PREVISTO FINIRE IL 31 MARZO 2025 - CaligolaTraV : @azangrillo @stanzaselvaggia Che squallore questo “dottor” #Zangrillo @azangrillo ??????? // per salvare… -