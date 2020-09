Cosa racconta la foto scelta da Kate e William per gli auguri a Harry

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Sorridenti, ma distanti. Impegnati in una gara che li vede correre su corsie differenti. Sta facendo discutere ladal profilo ufficiale Instagram diper augurare buon compleanno al neo trentaseienne. Da tempo si parla di una frattura nei rapporti tra quelli che venivano definiti dalla stampa “I tre Moschettieri”, divisi dopo l’insediamento del ciclone Meghan Markle nelle stanze reali. Visualizza questo post su InstagramWishing a very happy birthday to Princetoday! 🎂🎈Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) in data: 15 Set 2020 alle ore 12:01 PDT“amo davvero un buon compleanno al principe” scrive l’account Kensington Royal ...