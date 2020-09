Coronavirus, virologa cinese denuncia: “Virus creato in laboratorio a Wuhan” (Di martedì 15 settembre 2020) Li-Meng Yan, virologa cinese, dichiara in diretta tv: “Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan”. Presto prove inconfutabili Sono mesi ormai che virologi e studiosi di tutto il mondo dibattono sulla natura del nuovo Coronavirus, la cui pandemia sta seminando morte e povertà in ogni angolo della Terra. A prendere la parola, adesso, è stata un’importante virologa cinese Li-Meng Yan, che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health. Un’accusa diretta, secca, fatta al governo cinese. Durante un talk show britannico “Loose Women” trasmesso dal canale Itv, la virologa ha affermato, da un’ignota località americana che il virus ha una natura sintetica. Si ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Li-Meng Yan,, dichiara in diretta tv: “ina Wuhan”. Presto prove inconfutabili Sono mesi ormai che virologi e studiosi di tutto il mondo dibattono sulla natura del nuovo, la cui pandemia sta seminando morte e povertà in ogni angolo della Terra. A prendere la parola, adesso, è stata un’importanteLi-Meng Yan, che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health. Un’accusa diretta, secca, fatta al governo. Durante un talk show britannico “Loose Women” trasmesso dal canale Itv, laha affermato, da un’ignota località americana che il virus ha una natura sintetica. Si ...

