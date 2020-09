Coronavirus: Tunisia, 747 contagi e 10 morti in 48 ore (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - TUNISI, 15 SET - Prosegue la marcata crescita di casi giornalieri di Coronavirus in Tunisia, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 747 contagi, che portano il totale delle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - TUNISI, 15 SET - Prosegue la marcata crescita di casi giornalieri diin, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 747, che portano il totale delle ...

francienz146 : RT @benq_antonio: Ovviamente i media ci fanno vedere solo parti tagliate o cose preparate. #Dimaio e #Lamorgese con una delegazione #italia… - PieroDAlessand5 : @F_Boccia, in Tunisia si entra solo con un certificato medico. Lo sa ??? Cosa c'è di illegittimo nella pretesa del… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Tunisia: 376 contagi in 24 ore, 4 decessi #tunisia - Alessan14401250 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Tunisia: 376 contagi in 24 ore, 4 decessi #tunisia - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Tunisia: 376 contagi in 24 ore, 4 decessi #tunisia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Tunisia Coronavirus: Tunisia, 747 contagi e 10 morti in 48 ore Agenzia ANSA Coronavirus: Tunisia, 747 contagi e 10 morti in 48 ore

(ANSA) - TUNISI, 15 SET - Prosegue la marcata crescita di casi giornalieri di coronavirus in Tunisia, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 747 contagi, che portano il totale delle infe ...

Piero Fassino a Senigallia per sostenere Mangialardi e Volpini

Così come serve una azione della UE per aiutare la Tunisia a superare la crisi politica ed economica ... L’Europa deve ripartire dalla ripresa degli accordi di La Valletta, interrotti dal covid 19 che ...

In Germania si viaggia con il semaforo

Dal primo ottobre cancellato l'alert per oltre 160 Paesi al di fuori dell'Unione europea ma dal ministero arrivano consigli di viaggio differenziati Il governo tedesco ha deciso di porre fine all’aler ...

(ANSA) - TUNISI, 15 SET - Prosegue la marcata crescita di casi giornalieri di coronavirus in Tunisia, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 747 contagi, che portano il totale delle infe ...Così come serve una azione della UE per aiutare la Tunisia a superare la crisi politica ed economica ... L’Europa deve ripartire dalla ripresa degli accordi di La Valletta, interrotti dal covid 19 che ...Dal primo ottobre cancellato l'alert per oltre 160 Paesi al di fuori dell'Unione europea ma dal ministero arrivano consigli di viaggio differenziati Il governo tedesco ha deciso di porre fine all’aler ...