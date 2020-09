Coronavirus, Trump: gli Usa avranno il vaccino tra qualche settimana (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Stati Uniti avranno un vaccino contro il Coronavirus nel giro di settimane. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. Già precedentemente il presidente Usa aveva annunciato che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Stati Unitiuncontro ilnel giro di settimane. Lo afferma Donaldin un'intervista a Fox. Già precedentemente il presidente Usa aveva annunciato che la ...

rtl1025 : ?? Gli #StatiUniti avranno un #vaccino contro il #coronavirus nel giro di settimane. Lo afferma Donald #Trump in un'intervista a Fox. - Corriere : Trump: «Sapevo da gennaio che il virus era mortale, ho minimizzato per evitare il panico» - ilpost : Trump era consapevole dei rischi legati al coronavirus già dai primi mesi dell’anno. Li aveva volutamente minimizza… - Leghista_Off : RT @CesareSacchetti: Fauci:'un vaccino non metterà fine alle restrizioni del Covid-19.' È Trump a decidere, e non Fauci. Trump ha già sosti… - askanews_ita : Trump ha detto che “tra qualche settimana” gli Usa avranno il vaccino anti-Covid -