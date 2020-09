Coronavirus, Trump: 'Gli Usa avranno il vaccino tra qualche settimana' | Berlino: 'Disponibile per molti solo a metà 2021' (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Stati Uniti avranno un vaccino contro il Coronavirus nel giro di qualche settimana. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. Già precedentemente il presidente Usa aveva annunciato che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Gli Stati Unitiuncontro ilnel giro di. Lo afferma Donaldin un'intervista a Fox. Già precedentemente il presidente Usa aveva annunciato che la ...

