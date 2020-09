Coronavirus Sicilia, il realismo di Razza: “Ci aspettiamo una crescita dei contagi. A Palermo numero significativo di casi, il sistema sanitario…” (Di martedì 15 settembre 2020) Il Coronavirus in Sicilia. Una crescita del numero dei casi positivi nell'isola che suggerisce scrupolo e attenzione massima in termini di prevenzione e rispetto delle norme igienico-sanitarie finalizzate a ridurre il rischio di contagio. L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha illustrato il quadro attuale della situazione legata alla diffusione del Covid-19 in Sicilia nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo d'Orleans. La Regione Sicilia ha ordinato due milioni di tamponi rapidi che consentiranno screening più veloci. Il primo milione sarà già nella disponibilità nell’Isola da giovedì. I nuovi tamponi verranno stoccati in parte a ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Ilin. Unadeldeipositivi nell'isola che suggerisce scrupolo e attenzione massima in termini di prevenzione e rispetto delle norme igienico-sanitarie finalizzate a ridurre il rischio dio. L'assessore regionale alla salute, Ruggero, ha illustrato il quadro attuale della situazione legata alla diffusione del Covid-19 innel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo d'Orleans. La Regioneha ordinato due milioni di tamponi rapidi che consentiranno screening più veloci. Il primo milione sarà già nella disponibilità nell’Isola da giovedì. I nuovi tamponi verranno stoccati in parte a ...

