Coronavirus Sicilia, i numeri del 15 settembre 2020: sono 77 i nuovi positivi, 158 i pazienti ricoverati. I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Di seguito la situazione dei contagi da Covid-19 e tutti i dati relativi alla pandemia in Sicilia aggiornati a martedì 15 settembre 2020. La Regione Sicilia comunica inoltre che dei 77 nuovi casi di positività, 2 sono relativi a soggetti migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Ad oggi gli attualmente positivi in Sicilia sono 1919 (+77), il numero dei soggetti deceduti resta invariato, 292. I pazienti dimessi o guariti restano 3.172, il dato aggiornato dei ricoverati raggiunge quota 158 (+6) di cui 17 (+1) in terapia intensiva. I casi totali in regione sono 5.383 (+77) su un totale di 407.163 tamponi

