Coronavirus, salgono i nuovi contagi ma con circa 35mila tamponi in più: +1.229 (ieri +1.008). Diminuiscono decessi e terapie intensive – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Il bollettino del 15 settembre Tornano a salire i nuovi contagi. Dopo il +1008 fatto registrare ieri, il dato odierno parla di un incremento di 1.229 contagi per un bilancio totale di 289.990. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia fa registrare 9 vittime, ieri erano 14. Il numero di persone che si trovano ricoverate con sintomi è invece di 2.222. Le terapie intensive sono 201, ieri erano 197. I pazienti con sintomi in isolamento domiciliare sono invece 37.289. I dati delle ultime 24 ore vedono un incremento di 80.517 ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Ildel 15 settembre Tornano a salire i. Dopo il +1008 fatto registrare, il dato odierno parla di un incremento di 1.229per un bilancio totale di 289.990. L’ultimodiffuso dallasulla situazionein Italia fa registrare 9 vittime,erano 14. Il numero di persone che si trovano ricoverate con sintomi è invece di 2.222. Lesono 201,erano 197. I pazienti con sintomi in isolamento domiciliare sono invece 37.289. I dati delle ultime 24 ore vedono un incremento di 80.517 ...

