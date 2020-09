Coronavirus, Razza “Due milioni di tamponi rapidi in arrivo in Sicilia” (Di martedì 15 settembre 2020) Due milioni di tamponi rapidi in arrivo in Sicilia, più di 170 mila test sierologici già fatti e la diminuzione dei pazienti positivi al Coronavirus ospedalizzati. Sono i dati illustrati dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza che ha fatto il punto sull’andamento della pandemia. mer/mgg <div>Coronavirus, Razza “Due milioni di tamponi rapidi in arrivo in Sicilia”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Duediinin Sicilia, più di 170 mila test sierologici già fatti e la diminuzione dei pazienti positivi alospedalizzati. Sono i dati illustrati dall’assessore regionale alla Salute Ruggeroche ha fatto il punto sull’andamento della pandemia. mer/mgg “Duediinin Sicilia” su Il Corriere della Città.

