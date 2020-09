Coronavirus: quando il tuo stesso Paese non ti vuole indietro (Di martedì 15 settembre 2020) Migliaia di australiani attendono il rientro in patria, limitato da un contingente: «Saranno qui per Natale». Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Migliaia di australiani attendono il rientro in patria, limitato da un contingente: «Saranno qui per Natale».

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quando Quando è più contagiosa una persona affetta da coronavirus? Wired Italia Dalle lezioni all'ombra del Colosseo a quelle in tendoni, palestre e parrocchie: gli escamotage della scuola ai tempi del Covid-19

Accade dunque che il 14 settembre, il giorno della riapertura delle scuole in dodici regioni d’Italia, tra le quali il Lazio, le prime tre classi della scuola primaria Gianturco, una scuola romana, fa ...

Coronavirus: quando il tuo stesso Paese non ti vuole indietro

CANBERRA - Nella maggior parte dei Paesi - è il caso della Svizzera e degli Stati confinanti - i cittadini degli stessi hanno sempre potuto fare rientro in patria anche nei momenti peggiori della ...

Tamponi, l’odissea di una coppia

SASSARI. Chiusi in casa da settimane, in attesa di un nuovo tampone che dovrebbe liberarli dall’angoscia di essere malati. È un’odissea quella che sta vivendo una giovane coppia, lui sassarese, lei di ...

