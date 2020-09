Coronavirus: Patto scienza, stop a doppio tampone negativo per fine contagiosità (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - stop in Italia al doppio tampone negativo. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Coronavirus e istituzioni di abbandonare questo criterio - in base al quale "in Italia un paziente Covid-19 viene considerato contagioso finché per due volte il tampone dia esito negativo, con conseguenze spesso paradossali per la durata della quarantena" - sono gli scienziati del Patto trasversale per la scienza (Pts), che rilanciano l'appello arrivato qualche settimana fa dagli autori della pagina social 'Pillole di ottimismo', nel giorno in cui il Cts valuta la riduzione a 10 giorni della quarantena per i contatti. Da tempo l'Organizzazione mondiale della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) -in Italia al. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenzae istituzioni di abbandonare questo criterio - in base al quale "in Italia un paziente Covid-19 viene considerato contagioso finché per due volte ildia esito, con conseguenze spesso paradossali per la durata della quarantena" - sono gli scienziati deltrasversale per la(Pts), che rilanciano l'appello arrivato qualche settimana fa dagli autori della pagina social 'Pillole di ottimismo', nel giorno in cui il Cts valuta la riduzione a 10 giorni della quarantena per i contatti. Da tempo l'Organizzazione mondiale della ...

Ancora divergenze sulla legge Covid

Permangono ancora differenze importanti tra i due rami del parlamento in merito alla Legge Covid-19, norma elaborata per consentire anche in futuro al Consiglio federale di adottare quelle decisioni c ...

Covid, "stop a doppio tampone negativo per fine contagiosità"

A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e istituzioni di abbandonare ... per la durata della quarantena" - sono gli scienziati del Patto ...

Contratto Sanità Privata, ULS: "I cittadini pagano due volte e la politica fa finta di niente"

"Se c’era qualcosa di cui far tesoro dalla pandemia da Covid-19 è l’importanza della Sanità pubblica la quale rimane ancora impegnata a garantire il diritto di Salute a tutti i cittadini in questa fas ...

