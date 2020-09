Coronavirus: nel milanese 90 nuovi contagi rilevati (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - E' sempre la provincia di Milano in Lombardia la città dove si registra il maggior numero di nuovi contagi. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - E' sempre la provincia di Milano in Lombardia la città dove si registra il maggior numero di. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4casi e Lecco, dove sono 7. A Como isono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6.

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - BariLive : Bari: Coronavirus: 76 nuovi positivi in Puglia, 34 casi nel Barese - fontanabuona : Coronavirus, ora sono 5 i ricoveri nel Tigullio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: Putin si prepara a inviare il primo lotto di vaccini in Bielorussia la Repubblica Cosa ci può insegnare la storia del più grande fondo di investimento in tecnologia del mondo?

Attualmente, nel Vision Fund ci sono 88 società in portafoglio ... Ma poi è arrivato il 2020. E il coronavirus. Il Vision Fund è in molte aziende che sono state colpite duramente da questa pandemia.

Coronavirus, due i nuovi contagi sul Lario

Sono due i casi di Coronavirus registrati oggi in provincia di Como. La Regione, nel consueto report quotidiano, conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+223), a fronte di un elevato numero di ...

Sicurezza del paziente, il 17 settembre la Giornata mondiale al tempo del Covid

A sottolinearlo è la stessa assessora regionale al diritto alla salute, ricordando la lezione importante appresa nel corso dell’emergenza sanitaria ... la cui famiglia è stata vittima del Covid-19. La ...

