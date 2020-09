Coronavirus: nel milanese 90 nuovi contagi rilevati (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - E' sempre la provincia di Milano in Lombardia la città dove si registra il maggior numero di nuovi contagi. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6. Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - E' sempre la provincia di Milano in Lombardia la città dove si registra il maggior numero di. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4casi e Lecco, dove sono 7. A Como isono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6.

