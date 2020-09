Coronavirus nel Lazio, 139 nuovi casi (74 sono a Roma) e due vittime. Ecco i dati di oggi (Di martedì 15 settembre 2020) sono 139 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. A Roma città sono 74 i nuovi casi, 2 i decessi. “Da domani presso l’aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio. La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per i passeggeri. oggi ne parla anche la CNN in merito al premio anti-covid (https://edition.cnn.com/…/rome-fiumicino-airport…/index.html)” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020)139 idiche siregistrati nelle ultime 24 ore nel. Acittà74 i, 2 i decessi. “Da domani presso l’aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione. La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per i passeggeri.ne parla anche la CNN in merito al premio anti-covid (https://edition.cnn.com/…/rome-fiumicino-airport…/index.html)” – commenta l’assessore D’Amato.nel ...

Coronavirus Pomezia: salgono a 82 i cittadini guariti, sono 41 i casi positivi

Salgono a 82 i cittadini guariti nel Comune di Pomezia. Ad oggi sono 41 i cittadini positivi al Covid-19, di cui 38 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso struttura ospedaliera. Sono 33 i ...

Al via nel Regno Unito la sperimentazione sull'uomo di anticorpi monoclonali contro il coronavirus

Un nuovo trattamento, basato su una miscela di due anticorpi monoclonali, sarà sperimentato in Gran Bretagna su pazienti con Covid-19 nell’ambito dell’UK Recovery Trial, lo studio clinico di potenzial ...

Coronavirus: assessore Razza, "Ci aspettiamo un aumento dei contagi"

L’assessore regionale alla Sanità in Sicilia Ruggero Razza in conferenza stampa a Palermo: “Ci aspettiamo un aumento dei contagi e quindi una maggiore necessità di di cure. Senza un vaccino, sarà fond ...

