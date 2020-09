Coronavirus mondo, Trump: "Vaccino nel giro di settimane". Francia, focolai negli atenei (Di martedì 15 settembre 2020) New York, 15 settembre 2020 - La pandemia da Coronavirus fino ad oggi ha provocato la morte di oltre 925 mila persone nel mondo, riporta l'università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito, gli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) New York, 15 settembre 2020 - La pandemia dafino ad oggi ha provocato la morte di oltre 925 mila persone nel, riporta l'università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito, gli ...

MediasetTgcom24 : 'Il coronavirus creato in laboratorio a Wuhan': la denuncia di una virologa cinese #coronavirus… - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - GrazianoMereu : RT @BarricataL: E' arrivato il momento della verità. Milioni di persone si ammalano gravemente a causa della malattia da coronavirus (COVI… - laltra_opinione : Si torna a parlare del #coronavirus come di un un #virus creato in laboratorio a #Wuhan. -