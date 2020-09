Coronavirus, martedì 15 settembre: sono 139 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “Oggi nel Lazio si registrano 139 casi – di questi 74 sono a Roma – e due decessi. Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunita’ del Peru’ e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato- spiega D’Amato. “Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunita’ del Peru’, uno dalla Bolivia, uno dall’Argentina e uno dalla Calabria. Sei i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “Oggi nelsi registrano 139– di questi 74a Roma – e due decessi. Nella Asl Roma 120 inelle ultime 24h e di questi cinquedi rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunita’ del Peru’ e uno dalla Grecia. Trecon link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato- spiega D’Amato. “Nella Asl Roma 247 ie tra questi diciassettedi rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunita’ del Peru’, uno dalla Bolivia, uno dall’Argentina e uno dalla Calabria. Sei i ...

