Coronavirus, lo sfogo di Briatore: «Qualche sfigato mi aveva dato per morto. Covid-19? Sono stato peggio» – Il video (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembrePer Flavio Briatore l’Italia è «un Paese di invidiosi, gelosi, rancorosi, cattivi». L’imprenditore del Billionaire, ormai guarito dal Coronavirus, è tornato nella sua casa di Montecarlo e ha voluto raccontare l’esperienza della malattia con un video pubblicato su Instagram. «Non voglio minimizzare», ha detto, ma «lo scorso anno Sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale Sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e Sono stato malissimo, niente di paragonabile». Nel mirino del manager, poi, è finito il trattamento mediatico di cui sarebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020)-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembrePer Flaviol’Italia è «un Paese di invidiosi, gelosi, rancorosi, cattivi». L’imprenditore del Billionaire, ormai guarito dal, è tornato nella sua casa di Montecarlo e ha voluto raccontare l’esperienza della malattia con unpubblicato su Instagram. «Non voglio minimizzare», ha detto, ma «lo scorso annomolto male, ho avuto una polmonite per la qualericoverato anche in quel caso al San Raffaele emalissimo, niente di paragonabile». Nel mirino del manager, poi, è finito il trattamento mediatico di cui sarebbe ...

