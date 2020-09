Coronavirus, l’Iss: “Quarantena di 10 giorni? Prevalga l’evidenza scientifica” (Di martedì 15 settembre 2020) Sulla possibilità di ridurre in Italia la quarantena da 14 a 10 giorni, su questo oggi si esprimerà il Comitato tecnico scientifico, “sicuramente prevarrà l’evidenzia scientifica e il buon senso”. Lo ha affermato Paola D’Ancona, ricercatore dell’Iss che si occupa di Epidemiologia delle Malattie infettive a ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. “E’ naturale che tutti noi dobbiamo andare verso una vita normale e una ripresa di tutte le attività – ha precisato D’Ancona – Se per favorire questi aspetti dovessimo andare contro le evidenze scientifiche sarebbe sbagliato. I colleghi del Cts troveranno un buon equilibrio”.L'articolo Coronavirus, l’Iss: “Quarantena di 10 giorni? Prevalga l’evidenza ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Sulla possibilità di ridurre in Italia la quarantena da 14 a 10, su questo oggi si esprimerà il Comitato tecnico scientifico, “sicuramente prevarrà l’evidenzia scientifica e il buon senso”. Lo ha affermato Paola D’Ancona, ricercatore dell’Iss che si occupa di Epidemiologia delle Malattie infettive a ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. “E’ naturale che tutti noi dobbiamo andare verso una vita normale e una ripresa di tutte le attività – ha precisato D’Ancona – Se per favorire questi aspetti dovessimo andare contro le evidenze scientifiche sarebbe sbagliato. I colleghi del Cts troveranno un buon equilibrio”.L'articolo, l’Iss: “Quarantena di 10l’evidenza ...

