Coronavirus, lieve risalita dei contagi ma calano le vittime nelle ultime 24 ore (Di martedì 15 settembre 2020) E' di 1.229 nuovi casi il bilancio dei contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, contro 1008 di ieri. Mentre 9 sono i decessi, 5 meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 39.712, 37.289 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 2.222 sono ricoverati con sintomi, 201 sono in terapia intensiva. Ad oggi i casi totali ammontano a 289.990, 35.633 le vittime da inizio emergenza, 214.645 i dimessi e guariti.LO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIASono 176 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, a seguito di 19.399 tamponi processati nelle ultime 24 ore con un rapporto dello 0,9% tamponi-positivi. Due i decessi registrati, con il totale che sale a 16.903 vittime da febbraio. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020) E' di 1.229 nuovi casi il bilancio deida24 ore secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, contro 1008 di ieri. Mentre 9 sono i decessi, 5 meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 39.712, 37.289 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 2.222 sono ricoverati con sintomi, 201 sono in terapia intensiva. Ad oggi i casi totali ammontano a 289.990, 35.633 leda inizio emergenza, 214.645 i dimessi e guariti.LO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIASono 176 i nuovi positivi alin Lombardia, a seguito di 19.399 tamponi processati24 ore con un rapporto dello 0,9% tamponi-positivi. Due i decessi registrati, con il totale che sale a 16.903da febbraio. ...

