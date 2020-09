Coronavirus Latina e Provincia, 11 nuovi casi: ecco dove, la situazione aggiornata (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 11 i nuovi casi positivi registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I casi sono tutti trattati a domicilio e sono così distribuiti: Aprilia (3), Cisterna di Latina (3), Formia (1), Latina(1), Priverno (1), Roccagorga (1) e Sabaudia (1). Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 139 nuovi casi (74 sono a Roma) e due vittime. ecco i dati di oggi L’azienda sanitaria, nel bollettino odierno, a tutti i cittadini in attesa dell’esito del tampone di rimanere in isolamento presso la propria abitazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 11 ipositivi registrati dalla Asl dinelle ultime 24 ore. Isono tutti trattati a domicilio e sono così distribuiti: Aprilia (3), Cisterna di(3), Formia (1),(1), Priverno (1), Roccagorga (1) e Sabaudia (1). Non si registranodecessi. Leggi anche:nel Lazio, 139(74 sono a Roma) e due vittime.i dati di oggi L’azienda sanitaria, nel bollettino odierno, a tutti i cittadini in attesa dell’esito del tampone di rimanere in isolamento presso la propria abitazione. su Il Corriere della Città.

