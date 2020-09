Coronavirus, Italia: quasi 40mila attualmente positivi, 9 i morti (Di martedì 15 settembre 2020) Si mantiene mediamente alto il numero dei nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia: ieri i casi erano 1.458, oggi 1.229. Arriva in questi momenti l’aggiornamento della Protezione Civile che quotidianamente riferisce, attraverso un bollettino, sulla situazione Italiana legata all’epidemia di Coronavirus che continua ad essere un’emergenza. Più tamponi rispetto a ieri ma meno contagi Il dato, esattamente come quello di ieri, va interpretato insieme a quello che riferisce sul numero giornaliero di tamponi effettuati. Oggi sono stati 80.517 i tamponi effettuati e registrati in data odierna mentre i nuovi casi di Covid-19 sono 1.229. Di questo numero, 176 casi sono stati registrati in Lombardia; 141 in Liguria; 139 nel Lazio; 136 in Campania. Sono quasi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020) Si mantiene mediamente alto il numero dei nuovi casi di contagio diin: ieri i casi erano 1.458, oggi 1.229. Arriva in questi momenti l’aggiornamento della Protezione Civile che quotidianamente riferisce, attraverso un bollettino, sulla situazionena legata all’epidemia diche continua ad essere un’emergenza. Più tamponi rispetto a ieri ma meno contagi Il dato, esattamente come quello di ieri, va interpretato insieme a quello che riferisce sul numero giornaliero di tamponi effettuati. Oggi sono stati 80.517 i tamponi effettuati e registrati in data odierna mentre i nuovi casi di Covid-19 sono 1.229. Di questo numero, 176 casi sono stati registrati in Lombardia; 141 in Liguria; 139 nel Lazio; 136 in Campania. Sono...

