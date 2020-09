Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 settembre: morti, contagi, guariti (Di martedì 15 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 15 settembre 2020. È di 39.712 persone attualmente positive (+525), 35.633 morti (+9), 214.645 guariti (+695), per un totale di 289.990 casi (+1.229), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 39.712 pazienti attualmente positivi, 2.222 sono in isolamento domiciliare (+100), 201 sono in terapia intensiva (+4) e 37.289 sono invece in isolamento domiciliare (+421). ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, martedì 152020. È di 39.712 persone attualmente positive (+525), 35.633(+9), 214.645(+695), per un totale di 289.990 casi (+1.229), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 39.712 pazienti attualmente positivi, 2.222 sono in isolamento domiciliare (+100), 201 sono in terapia intensiva (+4) e 37.289 sono invece in isolamento domiciliare (+421). ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus in Toscana: morta una donna a Massa, oggi 15 settembre. E 41 nuovi contagi

FIRENZE – E’ morta una donna, oggi 15 settembre, nella provincia di Massa Carrara, per coronavirus. E 41 sono i nuovi contagi (15 identificati in corso di tracciamento e 26 da attività di screening).

Flavio Briatore: "Sfigati e giornaloni... Per loro ero già morto"

Dopo oltre 20 giorni di positività, Flavio Briatore è guarito dal Covid. L'imprenditore ha fatto ritorno nella sua residenza di Montecarlo dopo aver rispettato l'isolamento nella villa di Daniela Sant ...

Clandestino e mai rimpatriato. Ecco chi ha ucciso il parroco

Don Roberto lo hanno trovato coperto di sangue, col corpo martoriato dalle coltellate. La più crudele, quella fatale, lo ha colpito al collo. Una vita passata ad aiutare gli ultimi (e i migranti) spez ...

