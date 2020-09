Coronavirus, Israele: “Quasi 5mila casi in 24 ore a 3 giorni dal nuovo lockdown” (Di martedì 15 settembre 2020) In Israele sono quasi cinquemila i nuovi casi di Coronavirus confermati in 24 ore a tre giorni dall’entrata in vigore di un secondo lockdown nazionale, previsto per venerdì. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano, riferendo il record di 4.973 nuovi casi, il numero più alto dallo scoppio della pandemia. Il nuovo lockdown resterà in vigore per tre settimane nel periodo delle festività più solenni del calendario ebraico. I ministri che hanno votato a favore delle nuove misure restrittive temono che le festività possano aumentare i contagi, dato che è usanza riunirsi in famiglia e pregare in gruppo. Durante il lockdown, invece, agli israeliani sarà chiesto di restare a una distanza non superiore ai 500 ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Insono quasi cinquemila i nuovidiconfermati in 24 ore a tredall’entrata in vigore di un secondo lockdown nazionale, previsto per venerdì. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano, riferendo il record di 4.973 nuovi, il numero più alto dallo scoppio della pandemia. Illockdown resterà in vigore per tre settimane nel periodo delle festività più solenni del calendario ebraico. I ministri che hanno votato a favore delle nuove misure restrittive temono che le festività possano aumentare i contagi, dato che è usanza riunirsi in famiglia e pregare in gruppo. Durante il lockdown, invece, agli israeliani sarà chiesto di restare a una distanza non superiore ai 500 ...

Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - SkyTG24 : Coronavirus, in Israele il nuovo lockdown sarà di almeno tre settimane - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in #Israele annunciato il #lockdown per almeno tre settimane #Covid #ANSA - carlo_centemeri : Coronavirus, record di nuovi casi in Israele: quasi 5mila in 24 ore In Israele sono quasi cinquemila i nuovi casi d… - StreetNews24 : In Israele sono quasi cinquemila i nuovi casi di coronavirus confermati in 24 ore a tre giorni dall'entrata in vigo… -