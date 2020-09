Coronavirus in Veneto, Crisanti: 'Zaia si è impadronito del modello Vo''. La replica: 'L'ho deciso io' (Di martedì 15 settembre 2020) Uno scontro dialettico tra e a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo' Euganeo , alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . In quella che fu la prima 'zona rossa' ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Uno scontro dialettico tra e a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo' Euganeo , alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . In quella che fu la prima 'zona rossa' ...

espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - nestquotidiano : Dpi Coronavirus, il governo BisConte taglia, la Regione Veneto aumenta #ContributiAcquistoDpiRegioneVeneto… - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS VENETO – In giornata altri 47 contagiati e 3 decessi - larenait : I dati aggiornati sul #Covid19 a #Verona e in #Veneto - LMtredici : #coronavirus bollettino #veneto 15.09 ore17 Nuovi casi 47 Guariti 36 Decessi 3 Ric.rispetto ore8 Positivi t.i.=t… -