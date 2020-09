Coronavirus in Italia, contagi in lieve aumento. Alert OMS su ottobre-novembre (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nove morti e 1229 nuovi positivi. Questi i dati del bollettino di oggi, martedì 15 settembre, diffusi dal Ministero della Salute sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 35.633, quello dei guariti 214.645. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Sale lievemente – da 197 a 201- il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sono 39.712 gli attualmente positivi nel nostro Paese. Intanto l’Avvocatura dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all’imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Lo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nove morti e 1229 nuovi positivi. Questi i dati del bollettino di oggi, martedì 15 settembre, diffusi dal Ministero della Salute sull’epidemia diin. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 35.633, quello dei guariti 214.645. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Salemente – da 197 a 201- il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sono 39.712 gli attualmente positivi nel nostro Paese. Intanto l’Avvocatura dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all’imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Lo ...

