Coronavirus in Italia | 1 229 nuovi casi positivi con 80mila tamponi Nove decessi | terapie intensive sopra 200

Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - Agenzia_Italia : Basta quarantene inutili, bastano 10 giorni. Lo dicono gli scienziati - RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - Corriere : L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze - galeomirka : RT @guidomarchello: #Briatore: 'Il coronavirus è un problema fortissimo, ma in Italia c'è un problema maggiore: siamo un Paese di invidiosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Si torna alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre in 7 Regioni, 962 Comuni e, su tutto il territorio nazionale, per il referendum popolare confermativo della legge che taglia il numero dei parlamen ...(askanews) - È disponibile in Italia la nuova "penna" pre-riempita per l'autosomministrazione ... un valore aggiunto in questo particolare momento di post emergenza COVID-19 durante il quale è ancora ...A parte 5750 mascherine per gli studenti e 2mila per il personale nonché il gel sanificante pronti in loco per l'uso, la situazione della 'Direzione didattica Angelo D'Ajetti a Pantelleria, la scuola ...