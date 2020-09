Coronavirus in Campania, i dati del 14 settembre: 136 nuovi positivi (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 136 nuovi positivi su 3.895 tamponi effettuati. In Campania sono 136 i positivi al Covid-19, zero i decessi e 60 i guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I contagi, da inizio pandemia, salgono a 9.351 mentre … Leggi su 2anews (Di martedì 15 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 14dell’unità di Crisi regionale riporta 136su 3.895 tamponi effettuati. Insono 136 ial Covid-19, zero i decessi e 60 i guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I contagi, da inizio pandemia, salgono a 9.351 mentre …

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,3% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - PSchioppa : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifestazion… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: più di 130 nuovi contagi, aumentano i guariti -