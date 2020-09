Coronavirus, il governo impugna l’ordinanza della Sardegna sui test obbligatori per chi vuole arrivare sull’isola (Di martedì 15 settembre 2020) Il governo sceglie la linea dura contro l’ordinanza del governatore della Sardegna Solinas che impone test obbligatori a chi vuole entrare in Regione senza essere in possesso di una certificazione di negatività al Covid-19. In base a quanto apprende l’Ansa da fonti del Pd, l’Avvocatura dello Stato è stata incaricata dall’esecutivo di impugnare il provvedimento di fronte al Tar della Sardegna. Secondo le prime informazioni, la ragione del ricorso riguarda il mancato rispetto dell’articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone. L’istruttoria sull’ordinanza targata Solinas era stata aperta subito dopo la sua entrata in vigore su indicazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ilsceglie la linea dura contro l’ordinanza del governatoreSolinas che imponea chientrare in Regione senza essere in possesso di una certificazione di negatività al Covid-19. In base a quanto apprende l’Ansa da fonti del Pd, l’Avvocatura dello Stato è stata incaricata dall’esecutivo dire il provvedimento di fronte al Tar. Secondo le prime informazioni, la ragione del ricorso riguarda il mancato rispetto dell’articolo 16Costituzione sulla libera circolazione delle persone. L’istruttoria sull’ordinanza targata Solinas era stata aperta subito dopo la sua entrata in vigore su indicazione del ...

