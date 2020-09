Coronavirus, il bollettino di oggi, 15 settembre: 1.229 nuovi casi e 9 morti (Di martedì 15 settembre 2020) In salita i casi di Coronavirus in Italia: 1.229 contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale a 289.990 dall’inizio della pandemia. Sono in aumento i casi di Coronavirus In Italia. Dall’inizio dell’epidemia, almeno 289.990 persone (+1.229 rispetto a ieri, +0,4%; ieri +1.008) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.633 sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) In salita idiin Italia: 1.229 contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale a 289.990 dall’inizio della pandemia. Sono in aumento idiIn Italia. Dall’inizio dell’epidemia, almeno 289.990 persone (+1.229 rispetto a ieri, +0,4%; ieri +1.008) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.633 sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

