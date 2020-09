Coronavirus, il bollettino di oggi: 1229 nuovi contagi, decessi in calo rispetto a ieri (Di martedì 15 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, martedì 15 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1229 nuovi contagi. I decessi, invece, sono stati 9, cinque in meno rispetto a ieri. Il totale dei morti a causa del Coronavirus in Italia è quindi salito a 35.633. Da evidenziare che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti circa 80.517 tamponi, quasi il doppio di ieri. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della salute, hanno contratto il virus sono 290mila, mentre le guarigioni sono state circa 215mila. (segue dopo la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Coviddi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, martedì 15 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati. I, invece, sono stati 9, cinque in meno. Il totale dei morti a causa delin Italia è quindi salito a 35.633. Da evidenziare che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti circa 80.517 tamponi, quasi il doppio di. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della salute, hanno contratto il virus sono 290mila, mentre le guarigioni sono state circa 215mila. (segue dopo la ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 15 settembre: 1.229 nuovi casi. Aumentano tamponi (80.517) - RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 1.360, 2 morti e 117 casi in più rispetto a venerdì 11 settembre, il b… - TuttoSalerno : CORONAVIRUS - Protezione Civile, il bollettino: lieve aumento dei nuovi positivi -