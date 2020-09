Coronavirus, il bollettino delle 18: contagi stabili, calano i decessi (Di martedì 15 settembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 80. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 80.

RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 15 settembre: 1.229 nuovi casi. Aumentano tamponi (80.517) - quotidianopiem : Coronavirus Piemonte, il bollettino del 15 settembre 2020: +14 guariti, nessun decesso, +39 nuovi positivi - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia ci sono altri 77 casi: salgono i ricoveri, nessun nuovo guarito -