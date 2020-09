Coronavirus, il bollettino del 15 settembre: in Sicilia 77 nuovi casi, contagi in crescita in Italia (Di martedì 15 settembre 2020) Settantasette nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 settembre 2020) Settantasettediin. Il totale degli attualiati di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i ...

RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 15 settembre: 1.229 nuovi casi. Aumentano tamponi (80.517) - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 176 nuovi casi su 19.399 tamponi - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 15 SETTEMBRE: 1 MORTO, 76 CASI POSITIVI. 1776 CONTAGIATI -