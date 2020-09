Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 15 settembre

(Di martedì 15 settembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di152020 sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 1229 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 289.990. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 39.712 con un aumento rispetto a ieri di 525 positivi. I guariti disono 695, per un totale di 214.645. Purtroppo, si registrano anche altre 9 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.633. Aumentano di 4 unità i ricoveri in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

A livello regionale i nuovi contagiati sono 41, da registrare ancora un nuovo decesso, si tratta di una donna. Dieci persone in più nei reparti Covid PISA — Nella provincia di Pisa sono 7 i nuovi posi ...San Prisco – Il sindaco di San Prisco Domenico D’Angelo aggiorna la cittadinanza relativamente all’emergenza coronavirus in città, comunicando un nuovo posito. “Buongiorno. Si desidera comunicare ai c ...Sono 1.229 (ieri erano 1.008), a fronte di 80.517 i tamponi, i nuovi contagi da Coronavirus e 9 (ieri erano 14) i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale delle vittime è di 35.633, i ...