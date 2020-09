Coronavirus, i dati: 1.229 nuovi casi con 45mila tamponi in più. Nove le vittime (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 1.229 i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141). L'articolo Coronavirus, i dati: 1.229 nuovi casi con 45mila tamponi in più. Nove le vittime proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Sono 1.229 i contagiati dalnelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati iprocessati: 80.517 contro 45.309. Lesono state 9, contro le 14 di ieri. Questi idel ministero della Salute. Itotali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza dipositivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141). L'articolo, i: 1.229conin più.leproviene da Il Fatto Quotidiano.

