**Coronavirus: Fontana e Gallera, ‘da giovedì primi voli ‘Covid Free’ per Roma’** (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) – “Da giovedì 17 settembre dall’aeroporto di Linate scatta l’operazione sperimentale ‘Covid Free’ su alcuni voli in partenza per Roma. I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l’esito sarà negativo”. Lo annunciano il presidente e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Giulio Gallera. “Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. Entro domani sarà completata la fase organizzativa – spiegano il presidente e l’assessore – che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell’effettuazione dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) – “Da giovedì 17 settembre dall’aeroporto di Linate scatta l’operazione sperimentale ‘Covid Free’ su alcuniin partenza per Roma. I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l’esito sarà negativo”. Lo annunciano il presidente e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Attilioe Giulio. “Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. Entro domani sarà completata la fase organizzativa – spiegano il presidente e l’assessore – che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell’effettuazione dei ...

TV7Benevento : **Coronavirus: Fontana e Gallera, 'da giovedì primi voli 'Covid Free' per Roma'**... - Frances47226166 : RT @alexbarbera: Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo… - infoitinterno : Coronavirus Lombardia, Fontana: 'Chiesti test rapidi per studenti' - Greg_Fontana : La scuola inizia senza docenti, senza bidelli, senza mascherine per gli alunni, senza personale aggiuntivo per il C… - betterslow : Sì, c’è vita e i venusiani ci stanno mandando un messaggio: “Parlateci di Attilio Fontana”. #attiliofontana… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fontana **Coronavirus: Fontana e Gallera, 'da giovedì primi voli 'Covid Free' per Roma'** Il Tempo La nuova Alitalia pronta al decollo questa settimana

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha annunciato che entro questa settimana sarà costituita la newco ...

“Piano Lombardia”: 3,5 miliardi per ripresa economica/ Fontana “Pronti 3000 cantieri”

“Piano Lombardia”: 3,5 miliardi di euro per la ripresa economica a beneficio di Province e Comuni. Il Governatore Attilio Fontana: “Sarà un modello virtuoso, sintesi di pubblico e privato” Il "Piano L ...

Fontana: 3,5 miliardi per la ripresa post-Covid, ma l’autonomia è a rischio

MANTOVA. «La differenza tra noi e il governo? Noi affrontiamo i problemi in modo serio, loro fanno campagna elettorale in ogni occasione». Il governatore lombardo Attilio Fontana parla nella sede del ...

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha annunciato che entro questa settimana sarà costituita la newco ...“Piano Lombardia”: 3,5 miliardi di euro per la ripresa economica a beneficio di Province e Comuni. Il Governatore Attilio Fontana: “Sarà un modello virtuoso, sintesi di pubblico e privato” Il "Piano L ...MANTOVA. «La differenza tra noi e il governo? Noi affrontiamo i problemi in modo serio, loro fanno campagna elettorale in ogni occasione». Il governatore lombardo Attilio Fontana parla nella sede del ...