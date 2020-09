**Coronavirus: Fontana e Gallera, ‘da giovedì primi voli ‘Covid Free’ per Roma’** (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) – “Da giovedì 17 settembre dall’aeroporto di Linate scatta l’operazione sperimentale ‘Covid Free’ su alcuni voli in partenza per Roma. I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l’esito sarà negativo”. Lo annunciano il presidente e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Giulio Gallera. “Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. Entro domani sarà completata la fase organizzativa – spiegano il presidente e l’assessore – che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell’effettuazione dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) – “Da giovedì 17 settembre dall’aeroporto di Linate scatta l’operazione sperimentale ‘Covid Free’ su alcuniin partenza per Roma. I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l’esito sarà negativo”. Lo annunciano il presidente e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Attilioe Giulio. “Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. Entro domani sarà completata la fase organizzativa – spiegano il presidente e l’assessore – che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell’effettuazione dei ...

