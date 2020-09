Coronavirus e stadi, la Bundesliga ha deciso: si riapre! (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - La Germania riapre gli stadi al pubblico per sei settimane: per l'inizio della Bundesliga gli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - La Germania riapre glial pubblico per sei settimane: per l'inizio dellagli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte firma Dpcm per prolungamento misure fino a 7/10: restano chiusi stadi e discoteche #coronavirus… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Stadi, la Bundesliga ha deciso: si riapre! Accordo raggiunto per le prime sei settimane di campionato: v… - sportli26181512 : Stadi, la #Bundesliga ha deciso: si riapre!: Accordo raggiunto per le prime sei settimane di campionato: via con ca… - FF3173 : In #Germania ammesso il 20% di pubblico negli stadi . #SPADAFORADIMETTITI #Covid_19 #coronavirus #SerieA #Bundesliga -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stadi Riapertura stadi e discoteche non prima di un mese a causa del coronavirus Corriere della Sera Coronavirus, Gravina: “Per i club è diventato insostenibile fare tamponi ogni 4 giorni”

Applicando la sentenza della Corte Federale d’Appello con le sanzioni per Az Picerno e Bitonto, il Consiglio Federale ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscri ...

Coronavirus, la Bundesliga riapre tutti gli stadi con capienza ridotta

TORINO - La Bundesliga è pronta a ospitare gli spettatori negli stadfi già da venerdì con la sfida che apre il campionato 2020-21, tra il Bayern Monaco e lo Schalke 04. Il governo tedesco, stando a qu ...

Riapre Sisal Wincity Milano Diaz, con "Wincity Oniric Wall System" festeggia 10 anni

Il Retail Managing Director di Sisal Massimo Ingrassia: "‘Wow è l’espressione che ci piace poter suscitare nei nostri clienti" Riapre il più importante Sisal Wincity d'Italia e festeggia i 10 anni con ...

Applicando la sentenza della Corte Federale d’Appello con le sanzioni per Az Picerno e Bitonto, il Consiglio Federale ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscri ...TORINO - La Bundesliga è pronta a ospitare gli spettatori negli stadfi già da venerdì con la sfida che apre il campionato 2020-21, tra il Bayern Monaco e lo Schalke 04. Il governo tedesco, stando a qu ...Il Retail Managing Director di Sisal Massimo Ingrassia: "‘Wow è l’espressione che ci piace poter suscitare nei nostri clienti" Riapre il più importante Sisal Wincity d'Italia e festeggia i 10 anni con ...