“Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan”, ma Li-Meng Yan non ha mai dimostrato le sue teorie (Di martedì 15 settembre 2020) Libero Quotidiano il 13 settembre ha pubblicato un articolo sull’argomento “Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan” riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Li-Meng Yan, presentata come virologa, durante il talk show Loose Women. Li-Meng Yan, in sostanza, sostiene di essere a conoscenza della natura artificiale del virus e per questo si troverebbe in una località segreta negli Stati Uniti per sfuggire alle ritorsioni del governo cinese. Ancora, la donna afferma che presto pubblicherà tutte le prove e che comprendere i risultati sarà semplicissimo anche per chi non ha competenze in materia. Ci fidiamo di un talk show generalista? Fermarsi e convincersi con le parole di Li-Meng Yan non è sufficiente ad avere chiarezza, ... Leggi su bufale (Di martedì 15 settembre 2020) Libero Quotidiano il 13 settembre ha pubblicato un articolo sull’argomento “Coronavirusina Wuhan” riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Li-Yan, presentata come virologa, durante il talk show Loose Women. Li-Yan, in sostanza, sostiene di essere a conoscenza della natura artificiale del virus e per questo si troverebbe in una località segreta negli Stati Uniti per sfuggire alle ritorsioni del governo cinese. Ancora, la donna afferma che presto pubblicherà tutte le prove e che comprendere i risultati sarà semplicissimo anche per chi non ha competenze in materia. Ci fidiamo di un talk show generalista? Fermarsi e convincersi con le parole di Li-Yan non è sufficiente ad avere chiarezza, ...

