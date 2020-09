Coronavirus, Briatore: ‘Sono stato male due giorni, per il resto molto meno della polmonite…” (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus, Flavio Briatore parla della sua esperienza personale (e scatena le polemiche). Flavio Briatore torna a parlare del Coronavirus e lo fa sui social, scatenando le polemiche e dividendo l’opinione pubblica. Briatore, che afferma di non voler minimizzare o negare il problema, ha deciso di raccontare la sua esperienza per mandare in qualche modo un segnale di fiducia. Dal Coronavirus oggi si può guarire, afferma l’imprenditore. CoronavirusCoronavirus, Briatore: Non voglio minimizzare ma niente di paragonabile con la polmonite Nella prima parte del suo messaggio social Briatore ha voluto rivolgere un pensiero alle persone malate di Covid. “Sono tornato a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020), Flavioparlasua esperienza personale (e scatena le polemiche). Flaviotorna a parlare dele lo fa sui social, scatenando le polemiche e dividendo l’opinione pubblica., che afferma di non voler minimizzare o negare il problema, ha deciso di raccontare la sua esperienza per mandare in qualche modo un segnale di fiducia. Daloggi si può guarire, afferma l’imprenditore.: Non voglio minimizzare ma niente di paragonabile con la polmonite Nella prima parte del suo messaggio socialha voluto rivolgere un pensiero alle persone malate di Covid. “Sono tornato a ...

