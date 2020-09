Coronavirus, bollettino del 15 settembre: 9 morti (Totale 35.633), 39.712 positivi 241.645 guariti (Di martedì 15 settembre 2020) Le regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139), Campania (136) ed Emilia-Romagna (125) Leggi su firenzepost (Di martedì 15 settembre 2020) Le regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139), Campania (136) ed Emilia-Romagna (125)

RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 15 settembre: 1.229 nuovi casi. Aumentano tamponi (80.517) - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 15 settembre: tornano ad aumentare i casi. Oltre 200 terapie intensive… - serenel14278447 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 settembre: 1.229 nuovi casi e 9 morti -