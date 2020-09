(Di martedì 15 settembre 2020): lafinirànel. Poi la critica all’amministrazione Trump per il rapporto con l’Oms., lafinirànel, parola di, fondatore di Microsoft e dellaFoundation. Perinoltre, a meno che non vengano adottate misure di rilievo, negli Usa il numero dei morti potrebbe raggiungere quello della scorsa primavera. La buona notizia arriva dai vaccini, che potrebbero ottenere l’approvazione entro la fine dell’anno o, al più tardi, all’inizio del prossimo....

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - NewsMondo1 : Coronavirus, Bill Gates: pandemia finirà solo nel 2022 - DANECRINS : «6-10 settimane di isolamento»: cinque riflessioni di Bill Gates - DANECRINS : Coronavirus, Bill Gates: «Cina colpevole? Non è il momento di parlarne» - emanuele1980ott : RT @SkyTG24: Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill

Bill Gates mostra il suo pessimismo sul futuro andamento dell’emergenza coronavirus: si dice certo che ci saranno ancora milioni di morti prima della fine della pandemia, la quale per lui non si ...Il fondatore di Microsoft e della Gates Foundation ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha dichiarato: “La pandemia finirà soltanto nel 2022”. Anche Bill Gates teme una seconda ...“Sarà una stagione invernale molto complicata sul fronte della lotta al coronavirus“: è quello che assicura Bill Gates, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a ...