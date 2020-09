Coronavirus, Bill Gates: “La pandemia finirà solo nel 2022” (Di martedì 15 settembre 2020) Il fondatore di Microsoft Bill Gates si è detto “pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale” in un’intervista su La Stampa, circa gli sviluppi della pandemia da Covid-19 nel prossimo futuro. “Se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera”, è il pronostico di Gates, che tuttavia ritiene che “il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti e nel 2022 la pandemia finirà”. Il genio della tecnologia e presidente della Gates Foundation sottolinea che “abbiamo diversi vaccini promettenti e potrebbero avere l’autorizzazione all’uso”, aggiungendo: “Mi aspetto che due o tre ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il fondatore di Microsoftsi è detto “pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale” in un’intervista su La Stampa, circa gli sviluppi dellada Covid-19 nel prossimo futuro. “Se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera”, è il pronostico di, che tuttavia ritiene che “il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti e nel 2022 lafinirà”. Il genio della tecnologia e presidente dellaFoundation sottolinea che “abbiamo diversi vaccini promettenti e potrebbero avere l’autorizzazione all’uso”, aggiungendo: “Mi aspetto che due o tre ...

generacomplotti : RT @AgaBarberini: @paolofratter Sono argomenti preferiti dei canali che si autodefiniscono di informazione indipendente come PuppiaNews o… - conciricco : RT @RN_Inchieste: @negromanten1 'AstraZeneca (...) ha stretto un accordo con CEPI e Gavi the Vaccine Alliance, che hanno donato ben 750 mil… - NonVaccinato : RT @RN_Inchieste: @negromanten1 'AstraZeneca (...) ha stretto un accordo con CEPI e Gavi the Vaccine Alliance, che hanno donato ben 750 mil… - BMusolino : @MarcoSanavia1 Da tempo si parla di guerra battereologica. Di questo Virus 'Coronavirus 2020' si trova traccia in l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill Coronavirus, Bill Gates: "Pandemia fino al 2022. Trump? Gestione disastrosa" Affaritaliani.it La previsione di Bill Gates: "La pandemia finirà nel 2022"

AGI - “Pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale”. È l’umore di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, genio della tecnologia informatica, sugli sviluppi della pandemia da Covid-1 ...

Coronavirus, Bill Gates: "Pandemia fino al 2022. Trump? Gestione disastrosa"

Bill Gates non è ottimista sul Coronavirus. Il fondatore di Microsoft lo dice apertamente: "La pandemia - spiega alla Stampa - finirà solo nel 2022. Dobbiamo fermare il virus, ma serve la collaborazio ...

Coronavirus, Gates: in 2022 sarà finita, quest'autunno a rischio

Roma, 15 set. (askanews) - Bill Gates, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a quello della moglie Melinda, è in prima linea nella lotta al coronavirus. Intervis ...

AGI - “Pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale”. È l’umore di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, genio della tecnologia informatica, sugli sviluppi della pandemia da Covid-1 ...Bill Gates non è ottimista sul Coronavirus. Il fondatore di Microsoft lo dice apertamente: "La pandemia - spiega alla Stampa - finirà solo nel 2022. Dobbiamo fermare il virus, ma serve la collaborazio ...Roma, 15 set. (askanews) - Bill Gates, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a quello della moglie Melinda, è in prima linea nella lotta al coronavirus. Intervis ...