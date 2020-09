Coronavirus | Bill Gates | ' La pandemia finirà tra due anni e l' autunno sarà molto duro'

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - giornalettismo : 'Le teorie del complotto? Mi chiedo come i #novax abbiano fatto a scoprirla. Sul serio, ci sarebbe da ridere se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill

Se i vaccini "saranno efficaci, anche con un livello di vaccinazione del 60% fermeremo la diffusione esponenziale della malattia. Il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti, e nel 2022 la pand ...2022. E’ questo l’anno in cui terminerà la pandemia di covid-19. A dirlo è Bill Gates, che in un’intervista a La Stampa si è detto preoccupato per l’arrivo di una seconda ondata in autunno. Secondo il ...Dodici milioni di persone in Sudafrica, pari a circa il 20% della popolazione del Paese, potrebbero avere già contratto il coronavirus: è quanto emerge da una ricerca presentata dal ministro della San ...